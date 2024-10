Calciomercato Milan – Clamoroso, Chiesa ha deciso: poco fa l’annuncio! / News

Negli ultimi giorni sono spuntate diverse indiscrezioni di calciomercato che hanno accostato Federico Chiesa al Milan . Una suggestione decisamente importante, soprattutto perché si tratta di una possibile pista già per il mercato di gennaio . Sappiamo inoltre che il Milan ha seguito con grande attenzione l'evoluzione della situazione relativa a Chiesa nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, quando il classe '97 era in uscita dalla Juventus.

Alla fine l'esterno offensivo ha scelto il Liverpool, con il quale però non ha assolutamente ingranato. Anzi, il tecnico Slot lo ha praticamente fatto fuori, rimettendo di fatto Chiesa sul mercato. Da qui nascono le news sul suo possibile ritorno in Serie A e sul Milan. In questo contesto, proprio poco fa sono arrivate nuove pesanti indiscrezioni che potrebbero aprire scenari clamorosi in ottica rossonera <<<