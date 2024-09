Calciomercato Milan – Via a gennaio! Ibra fa piazza pulita: “Manda via pure…”

Come vi stiamo raccontando già da qualche giorno, sarà molto interessante tenere d'occhio i movimenti del Milan già in vista del prossimo calciomercato invernale. Questo perché i rossoneri potrebbero essere uno dei club più attivi sul mercato a gennaio, tra possibili nuovi colpi in entrata ma anche probabili cessioni. Ibrahimovic infatti vuole sfoltire ulteriormente la rosa e potrebbe decidere di far fuori diversi giocatori del Milan, sia per far spazio in squadra e nelle liste a eventuali nuovi innesti, sia per fare cassa e reinvestire il tesoretto proprio in sede di calciomercato. A tal proposito ecco quali sarebbero, nome per nome, i giocatori che potrebbero andare via già a gennaio e occhio alle sorprese <<<