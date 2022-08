Calciomercato Milan, ribaltone centrocampo: Onyedika più altri 2 | News

In queste ore vi abbiamo raccontato le ultime news di calciomercato del Milan riguardanti la difesa. Ma l'altra priorità fondamentale dei rossoneri è anche un nuovo colpo a centrocampo , necessario per sostituire Franck Kessie . Maldini non ha fretta, valuta diversi profili, ma a breve arriverà il momento di accelerare.

Se per la difesa quello di Diallo è il nome più caldo, a centrocampo il primo della lista di Maldini è Raphael Onyedika. Giovane, forte fisicamente e molto dinamico, il gioiellino del Midtjylland fa gola al Milan. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha sottolineato che Onyedika rimane il preferito dei rossoneri, ma il club danese chiede uno sforzo economico importante per lasciarlo partire. Ecco perché, oltre al talento nigeriano, Maldini adesso starebbe valutando anche altre alternative di livello: due in particolare stanno animando le cronache di mercato del Milan proprio in queste ore <<<