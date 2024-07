Calciomercato Milan | Centrocampo fortissimo: Ibra pensa al colpo a sorpresa

In attacco è arrivato Morata, mentre per la difesa sono in fase di definizione i colpi Emerson Royal e Pavlovic. Adesso la priorità del calciomercato del Milan è senza dubbio il centrocampo. E attenzione perché - come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi - i colpi di mercato là in mezzo potrebbero anche essere due. Molto dipenderà anche dalle uscite, con Bennacer, Pobega e soprattutto Adli sempre in bilico. Se partirà almeno uno di questi, allora il Milan partirà sicuramente all'assalto di due nuovi centrocampisti. Quel che è certo è che Ibrahimovic, Moncada e soci vogliono mettere in piedi un nuovo centrocampo fortissimo. Ma chi potrebbe veramente sbarcare a Milano? La lista, in questo caso, è davvero importante. E Ibra starebbe valutando anche qualche nuovo nome a sorpresa. Ecco dunque tutti i nomi nel mirino del Milan, uno dopo l'altro <<<