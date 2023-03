Calciomercato Milan / Cardinale fa piazza pulita: vuole mandare via… | News

1 di 13

Addio Milan, il borsino delle cessioni

News Milan, Cardinale può ribaltare tutto sul mercato.

Il prossimo calciomercato del Milan riserverà parecchie novità in estate. Maldini e Massara avranno un bel lavoro da fare sul mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Praticamente ogni reparto avrà bisogno di rinforzi e ritocchi di un certo livello.

D'altro canto, in casa Milan potrebbero arrivare parecchie sorprese anche per quanto riguarda le uscite. Gerry Cardinale, da questo punto di vista, non si farà troppi problemi. L'idea del numero uno di RedBird è molto chiara: nessuno è intoccabile. Tutti posso essere sacrificabili a fronte delle giuste cifre. Mentre altri giocatori rossoneri verranno fatti fuori dal nuovo progetto del Milan, a prescindere da quello che accadrà sul campo da qui alla fine del campionato.

A tal proposito ci sono tantissime situazioni ancora in bilico, senza escludere - come detto - pure alcune possibili clamorose sorprese. Andando più nello specifico, sono addirittura 12 i giocatori del Milan che potrebbero salutare il club rossonero alla fine di questa stagione. Tra nomi pesantissimi, novità inaspettate e addii praticamente già certi, ecco la lista completa dei giocatori in uscita con tutte le percentuali aggiornate nome per nome <<<