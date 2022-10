Mercato Milan, Cardinale fa sul serio per 2 colpi: “Contatti avviati” | News

Il Milan vuole rialzare la testa in campionato dopo la dura sconfitta londinese contro il Chelsea in Champions League. Il prossimo ostacolo però è di quelli importanti, Pioli dovrà vedersela con Allegri . Il tecnico rossonero spera di riavere a disposizione alcuni giocatori che sono rimasti fuori per infortunio: primo tra tutti Theo Hernandez . Ma, tornando a fare un passo indietro, da Londra sono arrivati segnali importanti anche dal punto di vista del mercato .

Già perché il club rossonero avrebbe approfittato della trasferta europea anche per muoversi su alcuni fronti interessanti per quanto riguarda il calciomercato. In particolare, il Milan avrebbe mosso passi concreti per ben due grandi giocatori finiti nel mirino di Maldini <<<