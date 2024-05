Milan, parte il calciomercato: colpo grosso, Di Marzio conferma tutto | News

La stagione del Milan si concluderà a tutti gli effetti dopo l'amichevole contro la Roma , ma chiaramente il club sta già lavorando sul nuovo progetto rossonero. Un ciclo che verrà guidato da un nuovo allenatore, con Fonseca pronto a sedersi sulla panchina del Milan. Una scelta che pare ormai fatta e che non sta riscuotendo il favore di gran parte del tifo rossonero. Ecco perché adesso il calciomercato estivo del Milan avrà ancora più importanza per dare risposte concrete al pubblico di fede milanista che chiede un progetto ambizioso.

I dirigenti si stanno muovendo in tal senso, ragionando ovviamente anche sulle richieste e sulle necessità di Fonseca. Serviranno colpi importanti. E proprio per uno di questi sono arrivate news decisamente interessanti in queste ultime ore: ecco le indiscrezioni rivelate in merito dal noto esperto di mercatoGianluca Di Marzio <<<