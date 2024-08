Mercato Milan, brutte notizie per Fonseca: “Ibra ha preso questa decisione”

Il Milan, come ben sappiamo, ha ancora diversi obiettivi di mercato da centrare durante questa sessione estiva. In difesa è in arrivo Emerson Royal, per il quale siamo alle battute finali. A centrocampo il nome in cima alla lista di calciomercato del Milan è quello di Fofana del Monaco. Trattativa complicata, tra le ingenti richieste dei francesi e i piccoli rilanci dei rossoneri che devono superare i 20 milioni di euro. Occhio poi anche a Samardzic e Abraham per completare la rosa a disposizione di Fonseca. E proprio il tecnico rossonero avrebbe alcune idee ben chiare in testa per il mercato del Milan, ma attenzione. Stando alle ultime news di casa rossonera infatti, Ibrahimovic potrebbe andare controcorrente rispetto a una richiesta fatta proprio da mister Fonseca: ecco di cosa si tratta <<<