News Milan – Filtra una voce pazzesca: “Un big vuole andare via!” | Mercato

Nel prossimo futuro bisognerà fare molta attenzione a quello che potrebbe succedere con diversi giocatori del Milan anche in ottica calciomercato. Ci sono infatti situazioni molto spinose da chiarire, alcune delle quali potrebbero anche portare a una separazione. I casi più eclatanti ed evidenti sono quelli dei due campioni francesi Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza nel 2026. Il Milan vorrebbe blindarli con dei rinnovi che però, ad oggi, paiono decisamente complicati per diverse ragioni. Tra queste, anche le sirene di mercato con alcuni top club (Real Madrid, PSG e Bayern Monaco su tutti) che continuano a tentare sia Theo Hernandez che Maignan. Ma non solo. Già perché in queste ultime ore sta rimbalzando una news pesantissima che parla anche di un altro big che potrebbe clamorosamente lasciare il Milan e che starebbe addirittura spingendo per farlo: tutti i dettagli <<<