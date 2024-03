News Milan | L’annuncio è clamoroso: “Al posto di Pioli può arrivare…” | Calciomercato

Il Milan ha praticamente già messo un'ipoteca importante sulla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo ma fondamentale del club rossonero. Da qui al termine della stagione, dunque, l'unico vero obiettivo rimane l'Europa League, spartiacque importantissimo per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi in casa Milan. Ma questo è il momento di muoversi per pianificare e porre le basi per le prossime mosse, sia per quanto riguarda la panchina, sia in vista del prossimo calciomercato estivo.