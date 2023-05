Mercato Milan / Annuncio col botto, ci siamo: “Accordo raggiunto!” | News

Stiamo entrando nel periodo più caldo della stagione del Milan , che è pronto a vivere settimane a dir poco bollenti. Il rush finale in campionato per rientrare nei primi quattro posti e, nel contempo, il doppio euroderby in semifinale di Champions League . Veramente tanta roba.

Ma in casa rossonera c'è parecchia carne al fuoco anche per quanto riguarda il fronte mercato, con il Milan che - stando alle ultime news - è attivissimo su più fronti contemporaneamente. In un contesto del genere, proprio in queste ore è arrivato un pesantissimo annuncio di importanza capitale: i rossoneri sarebbero pronti a chiudere una trattativa enorme <<<