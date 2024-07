Mercato Milan – Un altro botto dopo Morata: “Ibra vuole comprare anche…”

Non ci sono dubbi sul fatto che Alvaro Morata sia diventato l'obiettivo numero uno del Milan per l'attacco in questa fase di calciomercato. Lo spagnolo piace per qualità, caratteristiche, esperienza internazionale, ma anche perché è un profilo abbordabile dal punto di vista economico. L'acquisto di Morata infatti implicherebbe l'esborso di "appena" 13 milioni di euro per il cartellino: una vera e propria occasione di mercato che il Milan non vuole farsi sfuggire. Anche perché il colpo Morata permetterebbe ai rossoneri di fare anche un altro importante intervento di calciomercato sempre per il reparto avanzato.