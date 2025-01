Calciomercato Milan – Salta Rashford? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Il Milan è chiaramente alla ricerca di rinforzi in diversi ruoli in questo calciomercato di gennaio. L'intenzione sarebbe quella di puntellare praticamente tutti i reparti: difesa (terzino destro), centrocampo (vice-Fofana) e attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nome in cima alla lista dei desideri di mercato del Milan è e rimane sempre Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United. Obiettivo molto caldo per il quale i rossoneri si sono fatti avanti concretamente. Ora il Milan attende nuovi segnali, sapendo comunque che si tratta di un colpo difficile per diversi fattori. Costi e concorrenza sono molto importanti.