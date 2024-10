Calciomercato Milan – Addio Tomori, follia: poco fa l’annuncio improvviso

Tra i giocatori del Milan più chiacchierati delle ultime settimane, insieme ai soliti Theo Hernandez e Rafael Leao, c'è anche Fikayo Tomori. I difensore inglese non sta certamente brillando in campo e l'ultima prestazione contro la Fiorentina è stata decisamente disastrosa. A far discutere poi è stato anche l'episodio del rigore "rubato" a Pulisic per farlo battere all'amico Abraham. Insomma, anche Tomori è finito al centro del ciclone rossonero. E in questo contesto, attenzione a una clamorosa news di calciomercato che riguarda proprio il difensore del Milan: ecco la folle indiscrezione sganciata dal noto giornalista Paolo Paganini <<<