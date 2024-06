Mercato Milan – Addio Theo Hernandez, clamoroso: “Al suo posto arriva…”

Il calciomercato del Milan è partito subito con grande sprint e con tantissime news che stanno rimbalzando in ambiente rossonero in questi giorni. In ballo c'è il super affare Zirkzee, i vari obiettivi di mercato per gli altri ruoli, ma anche la cessione di De Ketelaere all'Atalanta, il riscatto di Jimenez dal Real Madrid e le tante voci su possibili addii eccellenti. Uno di questi, ovviamente, riguarda Theo Hernandez, le cui parole dal ritiro della Francia hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa rossonera. Come detto, però, non c'è solo la questione Theo Hernandez a infiammare il calciomercato del Milan in queste ore. La carne al fuoco è davvero tantissima. Andiamo dunque a sfogliare, una notizia dopo l'altra, la nostra consueta raffica di mercato in cui abbiamo racchiuso tutte le ultime news più importanti che riguardano il Milan: partiamo quindi subito con la prima, per poi sfogliarle rapidamente via via tutte quante <<<