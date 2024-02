Mercato Milan, news pesantissime: “Addio Leao, ora sta girando questa voce”

1 di 2

AC Milan, le ultime news di calciomercato

Mercato Milan, le ultime news su Rafael Leao.

Negli ultimi giorni ci stiamo occupando parecchio delle tante news che riguardano il futuro di Pioli e della panchina del Milan, ma non bisogna sottovalutare anche le varie indiscrezioni di mercato in vista dell'estate. In particolare, attenzione ai famosi "sacrifici" che il Milan potrebbe fare nel corso del prossimo calciomercato estivo. Come vi abbiamo spesso ribadito infatti, una grossa cessione "alla Tonali" non è assolutamente da escludere.

Tra i nomi più chiacchierati, ad esempio, c'è quello di Mike Maignan. Il portierone francese ha già avviato le discussioni con il club rossonero per un eventuale rinnovo, ma la forbice tra domanda e offerta rimane ad oggi abbastanza ampia. In più, radiomercato parla di importanti interessamenti per Magic Mike, in particolare del PSG e soprattutto del Bayern Monaco. Dal canto suo, il Milan - che spera sempre nel rinnovo - ascolterebbe offerte dagli 80 milioni in su e intanto si starebbe già guardando attorno alla ricerca di possibili sostituti di Maignan (occhio a Di Gregorio del Monza). Ma non solo.

C'è infatti anche un altro big rossonero che continua incessantemente a far parlare di sé. Ci riferiamo ovviamente a Rafael Leao, protagonista di una stagione altalenante e in chiaroscuro, che potrebbe effettivamente infuocare il mercato estivo del Milan. E occhio perché proprio in queste ultime ore è spuntata una notizia abbastanza pesante che potrebbe segnare il futuro del numero 10 rossonero: ecco di cosa si tratta <<<