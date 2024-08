Calciomercato Milan – Addio Leao? Pellegatti annuncia: “Mi hanno detto che…”

Nelle scorse ore in casa Milan è esplosa all'improvviso il tormentone Leao, con il Barcellona che lo avrebbe scelto come principale obiettivo di calciomercato. Ve ne abbiamo ampiamente parlato, riportandovi le news e le indiscrezioni che sono rimbalzate direttamente dalla Spagna. Voci che stanno continuando a circolare anche in queste ultime ore. Sempre in Spagna stanno rilanciando questa notizia di mercato, sottolineando che Rafael Leao - oltre ad essere una richiesta dell'allenatore Flick - sarebbe anche il sogno di mercato del presidente Laporta e del ds Deco. Insomma, qualcosa starebbe veramente bollendo in pentola, almeno secondo i colleghi iberici. Di questa situazione ha parlato anche Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, che sul suo canale YouTube ha svelato delle novità decisamente importanti su Leao e il Milan <<<