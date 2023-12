Calciomercato | Addio Krunic: al suo posto il Milan sogna un colpaccio

Il calciomercato del Milan sta per entrare veramente nel vivo. Se da una parte le priorità per gennaio sono rappresentate da almeno un difensore centrale e un centravanti, dall'altra non bisogna sottovalutare neanche i discorsi relativi al centrocampo. Già perché, nel caso in cui qualcuno dovesse partire, allora il Milan sarebbe chiamato a intervenire sul mercato anche in mediana. E in effetti c'è un giocatore rossonero che pare essere sempre più in bilico.