Calciomercato Milan, news col botto: “Via Chukwueze, al suo posto arriva…”

Per quanto riguarda il tema calciomercato, tra le ultime news da tenere in considerazione in ottica Milan ci sono anche alcune voci che riguardano Samuel Chukwueze. Il nigeriano, impiegato poco da Fonseca, non è più un intoccabile e potrebbe essere messo sul mercato. Senza dubbio, eventuali offerte verrebbero assolutamente valutate dal Milan. Oltretutto, alcune indiscrezioni parlano di un Chukwueze non più contentissimo della sua situazione in rossonero, tanto da pensare di chiedere una cessione già a gennaio.