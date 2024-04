Calciomercato Milan – Addio a un big, Di Marzio in diretta: “Posso dirvi che…”

Come vi abbiamo ripetuto a più riprese nel corso degli ultimi mesi, non è assolutamente escluso che il Milan possa fare un sacrificio sul mercato in estate vendendo uno dei suoi pezzi pregiati. Insomma, bisogna mettere in conto il fatto che i rossoneri possano fare un'altra cessione "alla Tonali" per finanziare poi il calciomercato in entrata, che sarà comunque molto importante. Il Milan ha le idee chiare e pretende cifre davvero molto grosse per prendere in considerazione una cessione dolorosa. Ma sappiamo anche che in giro per l'Europa ci sono tanti top club che si fanno pochi problemi a mettere sul piatto offerte indecenti. A tal proposito, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto in diretta su Sky Sport proprio sui big rossoneri e su quello che potrebbe essere il loro destino in vista dell'estate <<<