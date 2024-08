Calciomercato Milan – Sfuma Abraham? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Il Milan, oltre a Morata, vuole dal mercato un altro attaccante affidabile che possa coprire le spalle al quasi 32enne spagnolo in vista delle tante partite da affrontare in stagione. Tammy Abraham della Roma sarebbe la primissima scelta di Fonseca, che lo ha indicato come obiettivo di calciomercato principale per il reparto offensivo. La Roma però spara alto e trovare un'intesa su cifre e formule non è semplice. Oltretutto, in queste ore si sta parlando di interessamenti concreti dall'Inghilterra per Abraham, con Everton, Bournemouth e Leicester in fila. L'inglese rimane il nome preferito dal Milan, ma per tutte queste ragioni i rossoneri devono comunque guardarsi attorno. Non a caso, al Milan sono stati accostati tantissimi nomi, vecchi e nuovi. Facciamo dunque chiarezza, nome per nome, su tutti gli attaccanti finiti in orbita rossonera per capire che potrebbe veramente arrivare al posto di Abraham: partiamo con il primo <<<