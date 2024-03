Calciomercato, tutto confermato: “Il Milan farà questi 4 colpi! E Conte…” / News

Il Milan scalda i motori in vista del prossimo calciomercato estivo. Saranno mesi di fuoco, con il club rossonero che dovrà agire su più fronti, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che per quello in entrata. Zlatan Ibrahimovic, ormai pienamente legittimato da Gerry Cardinale come principale dirigente operativo, è già al lavoro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo "colpo" di Ibra potrebbe essere Jovan Kirovski, ex manager dei Los Angeles Galaxy, che andrebbe ad affiancarlo come ds e come figura di riferimento dell’area sportiva. Insomma, i due - che si conoscono proprio dai tempi di Los Angeles - andrebbero a fare mercato fianco a fianco.