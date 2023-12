Mercato, il Milan fa impazzire i tifosi: “In arrivo 2 colpi esplosivi!” / News

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Milan sta decisamente accelerando per alcuni suoi importanti obiettivi di mercato. Tanti i nuovi innesti in programma e già messi in preventivo, sia per gennaio che in vista della prossima estate. In queste ore, ad esempio, il Milan ha praticamente chiuso un paio di acquisti importanti, per i quali manca solo la fumata bianca definitiva.