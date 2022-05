News Milan – Novità clamorosa su Milinkovic, presto l’agente in sede

Se vuoi tornare a dettare legge pure in Europa è chiaro che devi puntare sui migliori calciatori in circolazione.

Sergej Milinkovic-Savic non può non considerarsi il miglior centrocampista d'Italia e fra i primi in Europa. Per il numero 21 biancoceleste parlano i numeri, 11 assist e 11 gol, dei quali parecchi di pregevole fattura. Una classe e una prestanza fisica che pochi nel mondo possono vantare.