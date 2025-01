News Milan / Gimenez, bomba Di Marzio! Offerta da 85 milioni per…

Sono ore a dir poco convulse, quelle che si stanno vivendo in casa Milan in relazione al calciomercato. Il club rossonero sembra convinto - più che mai - a voler affondare il piede sull'acceleratore in questi ultimi giorni che delineeranno il futuro di una stagione che ancora può regalare sorprese. In questo senso, Ibrahimovic e Cardinale sembrano essere entrambi sulla stessa linea d'onda: il Milan deve essere rinforzato e migliorato. E l'unico mezzo per farlo, è il calciomercato con gli adeguati investimenti. Per intenderci: quelli che si addicono ad un club come il Milan. Ecco la ragione per cui abbiamo deciso di realizzare una raffica con le tre notizie più importanti del momento, che vi aggiorneranno in pochi secondi su tutto quello che c'è da sapere. Iniziamo subito dalla prima notizia, una delle più scottanti in assoluto<<<