Calciomercato Milan, Furlani vuole il colpaccio: “30 milioni più un giocatore”

Il Milan ha messo la quarta e sta accelerando per mettere a segno altri importanti colpi di calciomercato con i quali andare a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. L'ad Giorgio Furlani , insieme a Geoffrey Moncada , sta lavorando su più piste parallele.

Con il lungo infortunio di Bennacer e l'addio di Tonali, il centrocampo è assolutamente da completare. E, come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, dopo Loftus-Cheek potrebbero arrivare anche altri due elementi di spessore per la mediana rossonera. Questa è la strategia, il piano di mercato del Milan è chiaro. E attenzione al colpaccio sul quale ora Furlani starebbe puntando con un'offerta molto importante <<<