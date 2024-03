Calciomercato, il Milan del 2025 sarà fortissimo: guardate che formazione!

Inutile girarci intorno: il Milan del prossimo anno dovrà essere quello del rilancio definitivo. Sia per quanto riguarda le ambizioni, sia per quel che concerne il calciomercato. In questo senso possiamo dire che la dirigenza rossonera sta lavorando alla grande, con mesi di anticipo rispetto all'apertura ufficiale delle trattative. Ecco il motivo per cui in questi giorni di pausa dal campionato - dovuta alle amichevoli delle Nazionali - si sentono indiscrezioni e aggiornamenti sempre più interessanti rispetto a quel che potrebbe succedere nei mesi estivi . Con il Milan che al centro dei suoi progetti sembra avere sempre più concretamente una rivoluzione quasi totale della rosa. O almeno, dell'undici titolare.

L'obiettivo non è ancora stato dichiarato ma è palese e per certi versi obbligatorio: lo scudetti deve essere al centro di tutto in vista della prossima stagione. Bisogna tornare a vincere e anche a fare bene in Europa, nella prossima - ricchissima - Champions League. Anche da lì arriveranno i soldi che saranno utili e necessari per provare a costruire una squadra più forte di quella attuale. Motivo per cui noi abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la formazione titolare del 2025 del Milan. Con interessanti novità. Senza perdere tempo, dunque, iniziamo subito a scorrere tutti i nomi a partire dalla porta <<<