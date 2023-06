Mercato Milan / Dopo Thuram, Frattesi e Tonali, un’altra follia: ora basta!

Dire che il mercato del Milan sia partito con il piglio sbagliato è probabilmente un eufemismo. L'addio, pesante, di Paolo Maldini e Frederic Massara ha dato il via a una serie di situazioni che inevitabilmente non hanno riscosso il favore della stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri. Anzi, bisogna dirlo chiaramente: in questo momento in casa Milan si respira un po' di sconforto e c'è poca fiducia, anche se siamo solamente all'inizio della sessione estiva di calciomercato .

La cessione di Sandro Tonali è stata repentina e inaspettata. Sicuramente di fronte a certe cifre non si può rimanere impassibili, ma rimane il fatto che il Milan ha perso uno dei suoi cardini. Proprio non ci voleva invece la "figuraccia" sul fronte Marcus Thuram. Trattato, corteggiato (anche da Pioli), aspettato, per poi rimanere con un pugno di mosche in mano. Anzi, peggio: Milan sorpassato agilmente dai rivali cittadini, con Marotta che piazza il colpo. Una vera e propria beffa che, dopo Thuram, potrebbe ripetersi anche con Davide Frattesi. Stando a quanto ci risulta infatti, il Milan è decisamente indietro per Frattesi rispetto alla concorrenza. E non è finita qua perché, oltre a tutto questo, adesso abbiamo raccolto un'altra notizia folle che con ogni probabilità non farà piacere ai tifosi rossoneri <<<