Calciomercato Milan – Ok De Ketelaere, ma il grande colpo è un altro!

Ok, ora siamo arrivati alla metà di luglio e il Milan non ha ancora chiuso alcun colpo altisonante . A malapena i riscatti ufficiali di Alessandro Florenzi dalla Roma e Junior Messias dal Crotone. Di concreto ancora nulla però. Sì, vanno bene le voci e le conferme su De Ketelaere e su Renato Sanches, ma ora basta. Serve chiudere, l'attesa è finita.

Niente da fare, sembra il Milan non ce la faccia a muoversi. Le avversarie chiudono i grandi colpi - vedi i bianconeri, ma anche la Beneamata - e il Diavolo? Sonnecchia. Per carità, il gioiellino Charles De Ketelaere sembra molto vicino dopo l'ultimo rilancio - 28 milioni più 3 di bonus - ma non è sufficiente. Serve darsi una mossa. E la conclusione della trattativa su Sven Botman ne è un chiaro esempio. Più il tempo passa e più il rischio di perdere i propri obiettivi aumenta. Nelle ultime ore, però, potrebbe arrivare quella sveglia tanto utile per Maldini e Massara. Grandi passi avanti su un altro obiettivo dichiarato: l'incontro pare aver sbloccato la trattativa<<<