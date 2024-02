Calciomercato Milan / Colpo di scena: “Offerta clamorosa per…”

Il Milan è attento al presente ma guarda anche al futuro. Sono diverse infatti le indiscrezioni che in queste ore stanno circolando rispetto a quello che potrebbe accadere in casa rossonera da qui alle prossime settimane e soprattutto ai prossimi mesi. C'è il campo, prima di tutto. Lo sa bene Stefano Pioli, messo fortemente in discussione e che rischia di saltare - salvo miracoli - a fine stagione. Chi arriverà al suo posto? Difficile azzeccarlo ora ma sicuramente sarà determinante capire e pianificare tutto al meglio, il prima possibile. Come si può pensare al calciomercato, senza essere certi di chi allenerà il Milan il prossimo anno?