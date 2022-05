Calciomercato Milan / Sarri lo sogna, Maldini lo prende!

Sprint Maldini per Pjanic

Il Milan può festeggiare lo scudetto al termine di una stagione che ha tolto molte energie e i ragazzi di Pioli si godono il meritato riposo da Campioni d'Italia. Il tricolore conquistato è soltanto il punto di partenza per il futuro e Maldini continua ad essere attivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.