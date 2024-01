Milan, colpo a sorpresa! Pedullà dà la notizia: “Contatti per…” / Mercato

Tornato Gabbia e acquistato Terracciano, il mercato del Milan non si ferma. Il prossimo colpo rossonero, salvo colpi di scena improvvisi, dovrebbe essere il giovane talento serbo Matija Popovic. Disponibile a parametro zero, il gioiello classe 2006 è sbarcato a Milano nelle scorse ore insieme al suo entourage e adesso dovrà trovare l'accordo definitivo con il club rossonero. Insomma, mancano i famosi dettagli da limare per vedere Popovic al Milan, ma l'affare dovrebbe chiudersi positivamente nei prossimi giorni.