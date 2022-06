Calciomercato Milan / Un bomber di razza: 20 milioni e si chiude!

Il Milan ha concluso la stagione mettendo in bacheca un trofeo che mancava da undici stagioni. La squadra di Pioli si è meritata lo Scudetto più di tutte le altre pretendenti e il merito ha pagato. Tuttavia l'attacco dei rossoneri ha sofferto in determinati momenti della stagione, con il Milan che trovava a fatica la via del gol.