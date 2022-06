Calciomercato Milan – Una telefonata cambia tutto: arriva il sogno proibito?

Paulo Dybala sarebbe un acquisto stellare per questo Milan. Colpi di genio, numeri da capogiro e classe sopraffina. Questa è La Joya (quando è in giornata). Un trascinatore e leader assoluto. Ed è ciò che servirebbe al Diavolo: un giocatore che sappia trascinare la propria squadra nei momenti più bui, ma non solo. Ad ora, l'unico con queste qualità in rosa è il solo Leao: non basta.