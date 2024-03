Calciomercato Milan / Tutto finito, anche lui dirà addio: “Al 95% se ne va!”

I tifosi del Milan dovranno prepararsi - con entusiasmo - ad un'estate che sotto il punto di vista del calciomercato sarà a dir poco bollente. I rossoneri sanno bene che se si vuole tornare a lottare non solo per lo scudetto, ma anche in Champions League, sarà necessario fare bene nei mesi in cui ci si potrà muovere con trattative importanti sia in entrata che in uscita. E' ovvio: molto dipenderà anche da chi verrà ad allenare il Milan, considerando che Pioli al momento sembra destinato a salutare. Ma in generale possiamo comunque dire che la volontà dei dirigenti interisti era e resta quella legata ad un ribaltone significativo. Ed è per questo che siamo qui oggi a fare il punto della situazione su chi dirà addio al Milan.