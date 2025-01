Milan, bomba di calciomercato: “Conceicao rischia! Al suo posto…”

In casa Milan non c'è un attimo di pace. E dopo il sorteggio di Champions League, si torna a capofitto a parlare di calciomercato ma più in generale di futuro. Su IlMilanista.it vi abbiamo svelato le ultimissime a proposito di Gimenez, con le percentuali che sembrano aumentare in maniera importantissima, rispetto alla possibilità di vederlo in rossonero da qui a breve. Il giocatore, poi, sta spingendo con tutta la sua forza per arrivare a Milano. Con il club che sembra aver alzato l'offerta a tal punto, da far contenti tutti. Ovvio, si progetta il futuro ma ci si sta concentrando moltissimo anche sul presente. Ed è in tal senso, che il derby contro l'Inter, potrebbe stravolgere tutte le carte in tavola. Tanto che qualcuno, s'è messo pure a ipotizzare un addio di Conceicao: ecco cosa sta succedendo <<<