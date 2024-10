Calciomercato Milan – Addio folle a gennaio: poco fa l’annuncio improvviso

Il Milan lavora per il presente e per il futuro in ottica calciomercato. I rossoneri guardano alla sessione di gennaio per rinforzarsi e sistemare la rosa con qualche nuovo innesto: sulla lista almeno un centrocampista, ma si guarda anche all'attacco e ai terzini. In prospettiva futura invece in queste ultime ore si sta parlando del super talento argentino Franco Mastantuono del River Plate e non solo. Ma occhio anche a chi potrebbe lasciare il Milan, magari proprio già nel corso del mercato di gennaio. In particolare, sta circolando una folle indiscrezione su un big rossonero che potrebbe passare addirittura alla Juventus <<<