Mercato, Pellegatti: “Milan-Lukaku, notizia vera. Ho saputo che…”

Un mercato decisamente pazzo e imprevedibile sta infiammando l'estate del Milan, e siamo solamente all'inizio. Lo scossone improvviso riguardante la cessione di Sandro Tonali al Newcastle ora può veramente cambiare le strategie e le prospettive del calciomercato rossonero. Per fare il punto della situazione su tutto quanto, anche oggi - come ogni giorno - torna l'appuntamento quotidiano con Carlo Pellegatti in esclusiva sul IlMilanista.it. Ecco le ultime news che ci ha rivelato il noto giornalista di fede rossonera su Lukaku, Thuram e non solo <<<