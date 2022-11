Mercato Milan, Maldini punta un nome a sorpresa: “E’ un fenomeno” | News

Il progetto di mercato del Milan proseguirà anche in futuro come è stato portato avanti finora. Tradotto: Maldini e soci punteranno ancora una volta prevalentemente su talenti giovani di grandi qualità e prospettive. Certo, le eccezioni potranno sicuramente esserci (vedi l'obiettivo Ziyech, che rimane caldo già per la sessione di calciomercato di gennaio). Ma in generale, il modus operandi rimarrà lo stesso.