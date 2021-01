Meité, visite mediche finite: in arrivo la firma sul contratto

MILANO – E’ Soualiho Meité il primo acquisto invernale del Milan. Il centrocampista francese, di origini ivoriane, ha svolto le visite mediche e si è recato nella sede del club rossonero per la firma del contratto. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Milan e Torino hanno trovato l’accordo per condurre in porto questa operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva attorno ai dieci milioni di euro. Meité sarà a disposizione di Stefano Pioli già per lunedì sera, in occasione della partita di campionato sul campo del Cagliari. Il classe 1994 è infatti subito pronto per essere impiegato, quantomeno a gara in corso, dato che in questa stagione ha già accumulato quattordici presenze con la maglia granata, condite da un gol e un assist. Il minutaggio, quindi, non gli manca.

Meité, cresciuto calcisticamente nell’Auxerre, lascia il Toro dopo due anni e mezzo e arriva a rimpolpare la metà campo milanista, completando un reparto già composto da Ismael Bennacer, Franck Kessié, Sandro Tonali e Rade Krunic. Quest’ultimo, inoltre, difficilmente cambierà casacca nei prossimi giorni. Il Torino, interessato a lui da diverso tempo, ha provato ad inserirlo proprio nell’affare Meité, proponendo al Milan uno scambio, ma mister Pioli ha fatto sapere di voler puntare sul giocatore bosniaco anche per la seconda metà della stagione.

Ora il centrocampo rossonero è al completo, ma la società continua a muoversi sul mercato per puntellare anche altri reparti. In difesa potrebbe nascere una trattativa con il Chelsea per Tomori, mentre in attacco proseguono i contatti con Mario Mandzukic; quest’ultimo ha dato piena disponibilità al trasferimento a Milano e per lui è pronto un contratto di sei mesi a poco meno di due milioni di euro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<