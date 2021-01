Meité, Tomori, Mandzukic: Marchetti fa il punto sul mercato del Milan

MILANO – Mancano poco più di due settimane alla chiusura della finestra invernale di calciomercato e il Milan è una delle società italiane maggiormente attive. In uscita è stato piazzato Leo Duarte al Basaksehir e sembra essere in dirittura d’arrivo anche la trattativa con la Fiorentina per la cessione di Andrea Conti. In entrata, invece, è ad un passo l’arrivo di Soualiho Meité a centrocampo, mentre continua la ricerca sia di un difensore che di un attaccante. I rinforzi, dunque, sono previsti in tutti i reparti, in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia incandescente. Anche sul fronte rinnovi potrebbero arrivare presto notizie confortanti. Ieri, infatti, c’è stato un altro incontro con Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu: l’accordo per prolungare l’attuale contratto è davvero molto vicino e nel giro di pochi giorni ci potrebbe essere l’annuncio ufficiale.

Attraverso TMW Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: “Il Milan sta movimentando questa campagna acquisti. Intanto è in chiusura l’affare Meité con il Torino. Siamo ormai alle ore decisive. Il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche domani ed essere a disposizione di Stefano Pioli già per la prossima gara di campionato, in programma lunedì sera a Cagliari. Una volta sistemato il centrocampo si penserà alla difesa. Alla luce dell’infortunio di Simakan e della forte concorrenza del Lipsia, Maldini e Massara potrebbero virare su Fikayo Tomori, difensore del Chelsea. Per quanto riguarda l’attacco invece, oltre ai nomi di Leonardo Pavoletti e Gianluca Scamacca, nelle ultime ore sta prendendo corpo anche l’ipotesi Mario Mandzukic, che si è svincolato dall’Al Duhail la scorsa estate”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<