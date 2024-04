Calciomercato, Ibra rifà il Milan: formazione da paura per il 2024/25 | News

Come ben sappiamo, Zlatan Ibrahimovic avrà in mano le redini del prossimo calciomercato estivo del Milan. Tradotto: lo svedese avrà parecchio peso in tutte le scelte tecniche, dalla decisione sull'allenatore al mercato, appunto. Da quanto sappiamo, Ibra avrebbe un debole per Antonio Conte, con il quale avrebbe anche avuto dei contatti nel recente passato. Per ora, però, si aspetta di capire come finirà la stagione rossonera con Stefano Pioli alla guida prima di prendere una decisione definitiva.