Gimenez al Milan e non solo! Altro colpo vicinissimo! / Calciomercato

Il calciomercato del Milan s'infiamma. Ci sono indiscrezioni molto pesanti rispetto a quelle che potrebbero essere le mosse di Ibrahimovic che, con l'ok da parte di Cardinale, sembra pronto ad affondare più di un colpo da qui alla chiusura delle danze. In questo senso possiamo sicuramente dire che ci sono novità pesanti su più fronti ma tutte vanno in una direzione chiarissima: c'è la volontà di mettere a disposizione di Conceicao una formazione che possa essere migliore rispetto a quella attuale. Che possa dare più soluzioni e che - soprattutto - tolga dal campo qualsiasi genere di alibi.

Il Milan ha bisogno di una serie di vittorie consecutive. Se si vuole ri-agganciare il treno Champions League questo è quello che serve. Non le chiacchiere, non le parole al vento. E allora, ecco che il calciomercato è l'unica arma utile per rendere la squadra più forte. Ed è in questo senso che vogliamo riportarvi le ultimissime indiscrezioni sui movimenti dei rossoneri: ecco di cosa stiamo parlando<<<