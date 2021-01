Dalla Francia – Milan, le ultime indiscrezioni su Simakan

MILANO – Non è un mistero che, in ottica calciomercato, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per il reparto difensivo fosse quello di Mohamed Simakan. Il centrale francese classe 2000 è stato corteggiato da Paolo Maldini e Frederic Massara già nella scorsa sessione di mercato. Ad inizio ottobre il suo approdo a Milano era ormai ad un passo, ma il muro eretto dallo Strasburgo ha fatto saltare tutto. Il Milan, però, è tornato a carica nei mesi successivi. A dicembre è stata anche raggiunta un’intesa di massima sia col club transalpino che con il giocatore, per portarlo all’ombra del Duomo durante questo mese di gennaio. Tuttavia, si è nuovamente frapposto un ostacolo fra Simakan e il Milan.

L’INFORTUNIO – Il giocatore si è infatti infortunato al ginocchio alcune settimane fa e dovrà rimanere lontano dal campo per almeno un paio di mesi. Il Milan, quindi, ha cambiato obiettivo, virando su Fikayo Tomori. Quest’ultimo è stato prelevato in prestito con opzione di riscatto. Sulle tracce di Simakan c’era anche un forte interesse da parte del Lipsia, ma il suo infortunio ha portato anche il club tedesco a mollare la presa. Come riportano infatti i media francesi, in particolare RMC Sport, il ragazzo resterà allo Strasburgo sino al termine della stagione. Ciononostante, il Milan potrebbe riallacciare i discorsi a giugno.

RITORNO DI FIAMMA? – Mohamed Simakan continua a piacere molto alla dirigenza meneghina. Non è escluso che la prossima estate venga fatto un nuovo tentativo per portarlo finalmente a Milano. Insomma, le strade di Simakan e del club rossonero non si sono ancora incrociate, ma l’appuntamento potrebbe esser stato rinviato soltanto di qualche mese. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<