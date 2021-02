Da Thauvin a Depay: gli obiettivi del Milan a costo zero

MILANO – Il Milan non ha deluso le attese nella campagna acquisti invernale e ha rinforzato la rosa con innesti importanti e mirati. La società ha mandato segnali forti, dimostrando di credere davvero al sogno Scudetto. Nel frattempo, però, Maldini e Massara non smettono di cercare rinforzi per il Milan che verrà. A giugno, infatti, scadranno i contratti di giocatori dallo spessore internazionale come Memphis Depay e Florian Thauvin. I dirigenti meneghini da molto tempo hanno puntato gli occhi su questi due giocatori, i quali non sembrano avere intenzione di rinnovare con i rispettivi club.

La concorrenza, però, non manca, e bisogna fare i conti con l’interesse di molti altri club. Indubbiamente più difficile arrivare a Depay. Quest’ultimo è corteggiato dal Barcellona, con Ronald Koeman che farà di tutto per portarlo in Catalogna. Più semplice invece la strada che porta a Thauvin, il quale ha già dichiarato di sentirsi onorato per l’interesse di Paolo Maldini. Occhio, inoltre, all’occasione che risponde al nome di Lucas Vazquez, in uscita dal Real Madrid. Anche lui ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e quasi certamente non accetterà di rinnovare con le Merengues.

POSSIBILI USCITE – Per far posto ad uno di questi tre giocatori, a giugno potrebbe partire Samuel Castillejo. L’esterno classe 1993 ha perso il posto da titolare a beneficio di Alexis Saelemaekers e raramente ha brillato nelle partite in cui è stato chiamato in causa. Su di lui ci sono diverse squadre spagnole e un suo ritorno nella Liga è un’ipotesi che resta assolutamente in piedi. Da tenere d’occhio, inoltre, la situazione di Brahim Diaz. Il Milan vorrebbe rinnovare il prestito di un altro anno, ma il Real Madrid sta seriamente pensando di riportarlo alla base al termine della stagione. Trattenerlo, quindi, non sarà semplicissimo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<