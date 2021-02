News Milan – Maldini inarrestabile: già chiuso il primo colpo per giugno!

MILANO – La campagna acquisti invernale si è appena conclusa, ma il Milan è già all’opera per costruire la squadra del futuro. In vista della prossima stagione, i dirigenti rossoneri continuano a monitorare molto attentamente soprattutto il mercato degli svincolati. Paolo Maldini e Frederic Massara sono infatti sempre pronti a cogliere occasioni a parametro zero, come accaduto con Mario Mandzukic. Sulla lista dei desideri ci sono già i nomi di diversi calciatori che, a fine giugno, lasceranno le loro squadre attuali per la scadenza dei rispettivi contratti.

Una delle piste più calde porta direttamente al Marsiglia, in cui milita Florian Thauvin, esterno destro d’attacco che si libererà proprio il 30 giugno. Il club francese sta cercando in tutti modi di convincerlo a restare, ma il ragazzo sembra ormai convinto di lasciare la Ligue 1 per intraprendere una nuova esperienza. Stando a quel che riferisce il portale spagnolo todofichajes.com, Thauvin, pochi giorni fa, avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo ricevuta dal Marsiglia. Insomma, se non ci saranno colpi di scena, il classe ’93, Campione del Mondo nel 2018 con la Francia, si trasferirà a costo zero. In questa stagione, sinora, ha accumulato ventisei presenze fra campionato e Champions League, impreziosite da sei reti e otto assist.

Il Milan è in prima fila per accaparrarselo. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già stati allacciati i primi contatti con l’entourage del giocatore. La concorrenza, però, non manca. Su Thauvin c’è infatti anche il fortissimo interesse del Siviglia. Non è escluso, inoltre, che da qui a fine stagione le pretendenti aumentino ulteriormente. Tuttavia, nei mesi scorsi Maldini ha speso parole d’elogio verso Thauvin che, dal canto suo, si è detto onorato dell’interesse del direttore tecnico rossonero. Proprio Maldini potrebbe quindi essere l’arma in più in favore del Milan, per provare a sbaragliare la concorrenza e portare il francese all’ombra del Duomo. >>> E nelle ultime ore vengono svelati i cinque colpi a sorpresa che Maldini voleva chiudere nelle ultime ore di mercato! <<<