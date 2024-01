Calciomercato | Colpo Milan, Pedullà dà l’annuncio: “Posso dirvi che…” / News

Come ben sappiamo, sono diversi i tavoli aperti per quanto riguarda il calciomercato di gennaio del Milan . La dirigenza sta facendo le sue valutazioni, tenendo ovviamente anche conto dei responsi del campo. Ad esempio, l'esplosione improvvisa di Luka Jovic rende meno prioritario un intervento importante in attacco, che dunque potrebbe essere rimandato alla prossima estate. Detto questo comunque, di necessità di mercato il Milan continua ad averne diverse.

Se l'attaccante, per ora, può aspettare, lo stesso non si può dire per la retroguardia rossonera che ha bisogno di rinforzi oltre al reintegro di Matteo Gabbia in rosa dopo il prestito al Villarreal. E poi c'è da monitorare con attenzione anche il centrocampo, dato che il Milan dovrà fare a meno a lungo di Pobega ma anche di Bennacer e che Krunic è ormai fuori dal progetto e sul piede di partenza. In tutto questo, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti su un colpo sul quale il Milan starebbe lavorando molto concretamente <<<