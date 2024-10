Calciomercato, Cardinale rade al suolo il Milan: “Manda via pure…” | News

Una rivoluzione di mercato, anche più corposa e importante di quanto si possa pensare, è un'ipotesi concreta per il futuro prossimo del Milan. Il nuovo corso inaugurato con Fonseca sta convincendo poco, ma non è sull'allenatore che sono incentrate in questo momento le attenzioni di Cardinale. Il numero uno rossonero vuole di più dalla squadra e dai giocatori. Senza rispose concrete, il rischio di andare incontro a un ribaltone totale della rosa del Milan c'è. E a farne le spese sarebbero tanti giocatori e, tra questi, anche alcuni big. Un taglio netto per aprire un vero e proprio nuovo ciclo. Ma andando ancor più nello specifico, chi rischierebbe veramente il taglio? Sulla lista ci sarebbero addirittura ben 15 nomi: ecco, uno per uno, di chi si tratta <<<