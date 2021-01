Calciomercato Milan – Arriva Tomori e Maldini fa impazzire i tifosi: ecco un altro colpo!

MILANO – La posizione in classifica del Milan, oltre al suo conosciutissimo blasone e prestigio storico, hanno sempre fatto sì che il club potesse essere il sogno di ogni calciatore. Eppure, c’è ancora chi rifiuta i colori rossoneri… Ma andiamo con ordine. Fino alla giornata di ieri tutto sembrava volgere al meglio. L’acquisto di Soualilho Meité, arrivato in prestito oneroso per 1 milioni di euro con riscatto fissato a 9. L’arrivo di Mario Mandzukic, giunto in rossonero da svincolato con un contratto di sei mesi più opzione per il rinnovo di un anno. Mentre invece in queste ore è arrivato a Milano di Fikayo Tomori, difensore classe 1997 di proprietà del Chelsea, in prestito con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore il Milan sembrava vicinissimo anche a Junior Firpo. Nella testa della dirigenza rossonera il terzino sinistro del Barcellona dovrebbe essere il vice-Theo Hernandez. In molti già davano per concluso l’affare sulla base di un prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto intorno a 15 milioni. Il club catalano valuta l’ex Betis almeno un milione per il prestito oneroso più oltre 20 milioni per il riscatto, ma i contatti tra il club braugrana e quello di via Aldo Rossi stavano limando le distanze.

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stata una brusca frenata per Junior Firpo al Milan, legata a questioni personali del giocatore, non per problemi tra i due club. Firpo avrebbe chiesto una pausa di riflessione: è appena diventato papà e la sua compagna non può lasciare Barcellona nei prossimi mesi. C’è ancora, comunque, tempo e modo per sanare questa ferita. Il Milan, infatti, potrebbe puntare su Sufi Abdelkader, il papà-agente di Brahim Diaz. Proprio il centrocampista spagnolo potrebbe ancora giocare a favore del Milan vista l’amicizia che lo lega proprio al terzino del Barcellona. Staremo a vedere, ma di certo i tifosi milanisti non saranno contenti di sentire che il calciatore di proprietà del Barcellona non ha tutta questa voglia di arrivare al Milan. >>> E proprio in queste ore viene svelato il piano rossonero per la difesa: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<