Calciomercato Milan – Da San Siro l’annuncio a sorpresa: “È tutto chiuso!”

MILANO – È un Milan assoluto protagonista sul mercato di gennaio, dove i rossoneri sono riusciti ad aggiungere tre nomi alla rosa a disposizione di Pioli. Gli arrivi di Meite, Mandzukic e Tomori aggiungono rotazioni ai rossoneri, così da poter essere competitivi fino a fine stagione in Serie A ed Europa League. Il mercato di gennaio è però chiuso? Ci sono dei dubbi, viste le difficoltà incontrate oggi dai rossoneri contro l’Atalanta. Nel prepartita il direttore sportivo Ricky Massara aveva chiuso, abbastanza chiaramente, le porte a un nuovo acquisto.

“Un vice Theo Hernandez? Onestamente credo che le operazioni in entrata siano chiuse. Vedremo se ci saranno altre occasioni da qui alla fine, ma in questo momento ritengo che sia improbabile. Abbiamo svolto questo tipo di mercato per cercare di esser competitivi in tutte le partite, che sono davvero tante. Spesso abbiamo dovuto affrontare delle grandissime emergenze e il nostro mister è stato molto bravo a trovare delle soluzioni. Sappiamo che il campionato è estremamente equilibrato e la corsa per la Champions League è ancora molto lunga.”

In realtà, quella frase “vedremo se ci saranno altre occasioni” lascia aperta una piccola speranza. Un altro rinforzo farebbe comodo ai rossoneri, così da poter allargare ulteriormente le rotazioni. Il Milan ha grandi ambizioni, e per raggiungerle serve una rosa completa. L’addio di Conti, ad esempio, ha esposto i rossoneri a una mancanza di alternative tra i terzini. Il solo Dalot può dare il cambio a Calabria e Theo Hernandez, troppo poco considerando i tantissimi impegni delle prossime settimane. Per questo motivo non escludiamo alcuna opzione, anzi in queste ore si continua a parlare di un’altra possibile operazione sul mercato di Maldini e Massara. >>> La società rossonera però sta ancora valutando degli obiettivi per un possibile colpo last minute. Ecco i 4 nomi caldissimi per chiudere il mercato di gennaio con un acquisto da urlo! <<<